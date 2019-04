Quali sono gli obiettivi politici dell'Italia in vista delle Europee 2019

CONTE PUNTA A USCIRE DALL'ISOLAMENTO, SALVINI E DI MAIO AI VOTI

Quindi bisogna scindere i due piani: da un lato, c'è il governo Conte che ha necessità di uscire dall'isolamento, nel quale il memorandum con la Cina sulla Via della seta l'ha definitivamente relegato. Anche nella speranza di recuperare una poltrona di commissario di primo piano nel dopo Juncker e uno sconto sulla prossima manovra che si preannuncia draconiana. Dall'altro, M5S e Carroccio guardano alla scadenza di maggio più in chiave nazionale, con l'agenda europea che serve soltanto a puntellare quella di casa propria. In fondo, per l'Italia, i dossier che l'aspettano dopo il 26 maggio sono gli stessi che ha provato ad affrontare senza grandi risultati negli ultimi mesi. Innanzitutto c'è l'immigrazione, nonostante gli sbarchi (529 nei primi tre mesi dell'anno contro gli oltre 24mila del 2017 nello stesso periodo) siano crollati. La strategia per superare il Trattato di Dublino è fallita miseramente, così come un accordo per rendere strutturali i ricollocamenti degli stranieri sbarcati in Italia, perché per ottenere l'unanimità e il sì di Viktor Orbán la stessa Italia ha rinunciato a renderli obbligatori. Memore di questa vittoria che sa di sconfitta, Roma ha un pizzico aggiustato il tiro, chiedendo ai partner di rivedere le strategie d'accoglienza. «Attrarre flussi incontrollati in Europa, anche non deliberatamente» ha spiegato al Foglio il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, «alimenta tanti circuiti illeciti e chi arriva così finisce, sovente, in un mercato di sfruttamento e lavoro nero. In ogni caso, la democrazia liberale è il modello nel quale la Repubblica italiana si riconosce. È scritta nella nostra Costituzione. Quanto ai riferimenti internazionali, io stesso ho più volte ribadito che i pilastri sono tre: Onu, alleanza atlantica e integrazione europea». Il nostro governo quindi chiederà alla Ue di creare corridoi umanitari per selezionare meglio chi far venire in Europa, condividere le attività di pattugliamento delle coste e l'assistenza a chi sbarca, programmi di aiuti internazionali verso quei Paesi con maggiori flussi migratori. Una piattaforma sulla quale, a parole, tutti i Ventisette sono d'accordo, ma che non si traducono mai in una strategia comune. In ogni caso lontana dalle ipotesi di chiusura rilanciate in patria da Matteo Salvini.