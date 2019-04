L'Europa sovranista sarà una bolla elettorale

IL POPOLO VA A DESTRA QUANDO NON VEDE PROSPETTIVE

Adesso alle teorie fasulle del «non ci sono più destra né sinistra» e «ci sono solo avversari e non nemici» si sta aggiungendo pericolosamente la tesi che il popolo sia “naturaliter” di destra, visto che gran parte delle forze sovraniste e populiste prendono voti in aree popolari, dove c’è miseria ed emarginazione. Si confonde un dato storico con un dato antropologico. Il popolo va verso destra non perché la sinistra va verso i Parioli (altra storiellina cretina). Il popolo va verso destra, come insegnano i classici del marxismo, quando è privo di salvezza immediata e non vede prospettiva. Il piccolo proprietario agrario, l’intellettuale disoccupato, l’ex combattente della Prima guerra mondiale andarono verso il fascismo e il nazismo perché la sinistra non dava alcuna possibilità di futuro se non una inesportabile rivoluzione sovietica.