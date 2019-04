Intesa Stato-Regioni per tagliare i vitalizi ai consiglieri regionali

Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha annunciato il raggiungimento di un'intesa in Conferenza Stato-Regioni per il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali. «È un risultato storico del governo del cambiamento», ha detto Fraccaro, «cade l'ultimo baluardo dei privilegi, finalmente riavviciniamo le istituzioni ai cittadini con una riforma che consentirà di risparmiare 150 milioni di euro in cinque anni». L'intesa prevede che, sul modello di quanto già fatto dalla Camera e dal Senato, si applichi il metodo contributivo anche ai consiglieri regionali «per tutti gli assegni, diretti, indiretti e di reversibilità». Secondo Fraccaro con questo accodo «saniamo una situazione inaccettabile applicando finalmente a tutti i politici le stesse norme che valgono per i cittadini». Le Regioni avranno tempo fino alla fine del mese di maggio per approvare le leggi che applicano il taglio. «Siamo orgogliosi di portare a compimento una nostra battaglia di giustizia sociale, che consente di restituire credibilità alle istituzioni. È un risultato senza precedenti e lo dedichiamo a tutti gli italiani che credono nel cambiamento», ha concluso Fraccaro. Soddisfatta anche la ministra per le Autonomie, Erika Stefani: «È stata raggiunta l'intesa sul taglio dei vitalizi con le regioni. Un risultato storico che mette fine a benefici odiosi ormai anacronistici. Sarà posto sullo stesso piano il meccanismo contributivo dei consiglieri regionali con quello dei parlamentari».