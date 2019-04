Zingaretti vuole una nuova Fondazione per il Pd

Il nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, vuole dotare il partito di una propria Fondazione sul modello tedesco, dove le forze politiche hanno enti collegati per la formazione della classe dirigente e l'elaborazione culturale e programmatica. Parlando ai deputati dem, secondo quanto riferito alla stampa da alcuni dei presenti, Zingaretti ha spiegato: «Per me il congresso nazionale è finito, l'Italia ha bisogno di un'offerta politica migliore di quella che ora sta avendo il Paese. È cambiato l'ordine del giorno: dire che il contratto di governo non produce i risultati che i firmatari speravano non significa dire che la stagione del Movimento 5 stelle sia finita. Dobbiamo far vivere uno spirito laico all'interno di un partito plurale ma unito. Daremo vita a una Fondazione nazionale del Pd per mettere in rete scienza e cultura, per lavorare alla ricostruzione di un'alternativa per il Paese».