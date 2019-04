A Torre Maura CasaPound prepara un'altra protesta anti-rom

IL 15ENNE DIVENTATO "VIRALE": «BASTA PRENDERSELA CON LE MINORANZE»

Intanto si sta discutendo molto dei video in cui un ragazzo di 15 anni ha preso la parole durante la manifestazione di Casapound opponendosi: «State a fa' leva sulla rabbia della gente per racimolare voti. 'Sta cosa di anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene», ha detto il giovane parlando con Mauro Antonini, uno dei dirigenti del movimento di estrema destra, spiegando che «quello che è successo è solo uno strumento per far sentire alle istituzioni che Torre Maura è in una situazione di degrado. Per me il problema è se mi svaligiano casa, non se lo fa un rom. Nessuno deve essere lasciato indietro, né italiani, né rom, né africani, né nessun altro». A quel punto Antonini ha pensato bene di chiedergli: «Ti sembrano una minoranza i rom in Italia?». Ottenendo dal 15enne la logica risposta: «Mi pare proprio di sì, siamo 60 milioni». A chi lo accusava di appartenere a una fazione politica, lui ha spiegato di non averne: «Io so' de Torre Maura, che è diverso».