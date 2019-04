La lottizzazione armata della Rai da parte di Lega e M5s

Testata contro testata, dunque. Che inevitabilmente significa anche due "lottizzazioni", l’una contro l’altra armate. La parola non piacerà ai due contendenti, in particolare al M5s, che della denuncia contro l’altrui occupazione delle poltrone radiotelevisive ha fatto per anni un cavallo di battaglia. Ma per farsi un’idea basta mettere in fila i comportamenti tenuti sul campo da entrambi i fronti dal 26 settembre scorso, giorno della votazione in commissione di Vigilanza del nuovo presidente della Rai Marcello Foa (pur bocciato quasi due mesi prima e dunque, secondo alcuni, letteralmente impresentabile).

LE NOMINE DEI DIRETTORI DEI TIGÌ

A novembre arriva il momento dei nuovi direttori. Il più importante, quello del Tg1, è Giuseppe Carboni, già considerato di estrema sinistra e per questo, si dice, un po’ emarginato in Rai. Finché non ricevette l’incarico di seguire il Movimento 5 stelle, circostanza che evidentemente non lo ha sfavorito. La casella del Tg2, nella nuova geografia politica spetta alla Lega di Salvini, che come direttore sceglie Gennaro Sangiuliano, ex vicedirettore di Libero con un passato giovanile nell’Msi di Giorgio Almirante.