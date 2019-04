Cosa dicono i 12 comandamenti M5s per arginare la Lega

I 12 comandamenti attorno ai «temi su cui i Cinque stelle hanno imposto la linea alla Lega». È questo, in sintesi, il senso del "manuale" che in questi giorni circola dentro il M5s. A pubblicarlo è stato Il Fatto Quotidiano, spiegando che si tratta di un documento strategico, che verrà studiato da tutti i parlamentari in vista dell'apertura della campagna per le europee. Il primo punto del manuale riguarda il reddito di cittadinanza, misura simbolo per il Movimento.

DAL NODO TRIVELLE ALLA QUESTIONE TAV

«Il manuale», secondo quanto riportato dal quotidiano, «fa notare come Matteo Salvini abbia cambiato idea rispetto a quando era contrario alla filosofia del «pagare la gente per stare a casa». Al secondo posto figura quindi il nodo trivelle a cui la Lega è favorevole e contro cui invece il M5s ha sospeso le concessioni aumentandone i canoni. C'è poi la questione Tav su cui il M5s sostiene di aver almeno ottenuto una sospensione dei cantieri.

OK ALLA VIA DELLA SETA E PATROCINO TOLTO AL CONGRESSO DI VERONA

C'è poi la prescrizione su cui il M5s avrebbe ottenuto una intesa con l'alleato inizialmente ostile così come i tagli alle pensioni d'oro e ai vitalizi, ottenuti - secondo i Cinque stelle - nonostante la contrarietà della Lega. Il M5s sostiene poi di aver ottenuto lo "Spazzacorrotti" con anche la trasparenza sul finanziamento ai partiti. Il M5s segnala tra i "goal" anche la cittadinanza assegnata a Rami e la cancellazione del patrocinio del governo al Congresso mondiale della famiglia di Verona. Infine i traguardi raggiunti sulla Via della Seta che rafforza la linea filo-cinese propugnata dal M5s e contrapposta a quella filo-russa della Lega.