Di Maio ha improvvisamente scoperto che Salvini gli ruba i voti

Se Di Maio fosse quello che hanno descritto le teste d’uovo del Fatto, gli intellettuali di sinistra che lo hanno coccolato, i nuovi padroni della Rai (peggiori di quella di prima), dovrebbe oggi fare un gesto di coraggio e di rottura contro chi gli sta mangiando i voti. Dovrebbe oggi dire a Nicola Zingaretti, mettendolo in difficoltà: «Sono pronto, la Lega è ultradestra, proviamo a fare una cosa assieme». Non lo fa perché non lo può fare. Innanzitutto perché né lui né Davide Casaleggio pensano cose di sinistra, in secondo luogo perché una crisi Lega-M5s allontana Di Maio dal governo e potrebbe portarlo ad antichi mestieri, in terzo luogo (che è il principale) perché l’aura politico-culturale che piacque tanto a attori e cantanti è svanita: il grillismo non è stata né una rivoluzione morale né una rivoluzione per il popolo. È stata l’occupazione del potere da parte di un gruppo di facinorosi senza idee che oggi vanno da un lato, domani da un altro.