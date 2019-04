Il Pd non riesce a trovare candidati per le Europee

Grattacapi per Nicola Zingaretti nella compilazione delle liste per le Europee: il segretario del Pd e il responsabile per le candidature Enzo Amendola stanno ricevendo molte rinunce dagli eurodeputati uscenti e faticano a trovare nuovi candidati visti i molti dinieghi ricevuti, specie al Sud. Ciò dipende dalla difficoltà della legge elettorale, con preferenze in grandi circoscrizioni, e dalla prospettiva di eleggere molti meno deputati rispetto ai 31 eletti nel 2014.

I VINCOLI DELL'ALTERNANZA DI GENERE

La legge elettorale prevede l'alternanza nelle liste tra uomo e donna e la doppia preferenza di genere, pena la nullità. In più i Dem vogliono rispettare l'alternanza di genere anche nel complesso dei capilista nelle cinque circoscrizioni e un equilibrio tra i candidati di ciascuna Regione. Un vero puzzle. Se in quattro delle cinque circoscrizioni, le teste di lista sono complete, al Sud il Pd è ha ricevuto diversi "no grazie": Marco Minniti (sondato da Paolo Gentiloni), Lucia Annunziata, in "quota" Mdp (D'Alema-Bersani), lo scrittore Gianrico Carofiglio.

SAVIANO SMENTISCE DI ESSERE STATO CONTATTATO

In giornata è circolato il nome di Roberto Saviano, ma lo scrittore contattato dall'Ansa ha smentito l'offerta. Inutile il pressing su Paolo De Castro, uno degli uscenti che non vuole ripresentarsi. Peraltro su De Castro è ripreso il corteggiamento anche da parte del Pd del Nord-Est, dove è stato eletto nel 2014. L'ultimo nome circolato è quello del rettore dell'università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi. In lista gli uscenti Pina Picerno, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo e Nicola Ferrandino, mentre in bilico la pugliese Elena Gentile. "Niet" alla candidatura anche dal presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, mentre latitano le donne.

ANCHE ILARIA CUCCHI DECLINA L'INVITO

Al Centro la testa di lista vedrà gli uscenti Simona Bonafè e David Sassoli e correranno di nuovo Nicola Danti e Roberto Gualtieri. Qui tre rinunce eccellenti: Goffredo Bettini, Silvia Costa e Enrico Gasbarra. Mancano candidati donne e tra i nomi che hanno declinato l'invito c'è quello di Ilaria Cucchi. Al Nord-est guideranno le liste Carlo Calenda ed Elisabetta Gualmini, mentre i veneti insistono con De Castro. In pista due uscenti, la "renziana" friulana Issabella De Monte e l'emiliana Cécile Kyenge. Possibile la candidatura di Gianni Cuperlo (per lui possibile anche una candidatura al Centro), tra i pochissimi a farsi avanti nella difficile corsa, ma la sua candidatura non risolve la sottorappresentanza del Veneto.

GLI EX RENZIANI CONTRO LA RICANDIDATURA DEGLI USCENTI

Al Nord-ovest dietro a Giuliano Pisapia, si attende il responso della uscente Patrizia Toia, anch'essa tentata dalla rinuncia dopo quella di Alessia Mosca che fu capolista nel 2014. Ci saranno invece la piemontese Mercedes Bresso e lo spezzino Brando Benifei, zingarettiano Doc. L'area catto-dem ha sondato inutilmente Anna Maria Furlan, leader Cisl, e ora si fa il nome di Luigi Bobba. Nelle isole dietro a Caterina Chinnici, tenterà il bis l'uscente Michela Giuffrida: manca ad ora un uomo che tenti anche lui. In questa ritrosia, si inserisce la polemica degli ex renziani per l'eventuale ricandidature degli uscenti che hanno aderito a Mdp: Sergio Cofferati e Flavio Zanonato hanno rinunciato. Zingaretti ha affermato di non escludere la ricandidatura di Pier Antonio Panzeri (Nord-ovest) e Massimo Paolucci (Sud), ma i due stanno riflettendo se tentare davvero l'ardua impresa.