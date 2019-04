Perché sui risparmiatori il governo deve fare marcia indietro

In un primo momento il nuovo governo fece quello che prevedeva Baretta, infilando nel Milleproroghe un articolo per aumentare la dotazione da 100 milioni in quattro anni fino a 1 miliardo e mezzo (grazie alle risorse emerse nel frattempo nel fondo dei conti dormienti) lasciando per il resto le cose più o meno come stavano. Tant’è che più di 500 risparmiatori furono rapidamente indennizzati in quei mesi. Ma questo non bastò alla maggioranza parlamentare. L’obiettivo (specie dei 5 stelle, perché la Lega su questo sembra andare un po’ al traino) era intestarsi il merito di una legge nuova che consentisse di rimborsare un numero molto maggiore di persone. Tanto i soldi c’erano.

IL GOVERNO ABOLISCE OGNI CRITERIO SELETTIVO

Ma è qui che il governo sbagliò clamorosamente i conti, fuorviato forse anche da un paio di associazioni di risparmiatori locali legate al Movimento 5 stelle. Nella legge di Bilancio 2019 fu inserita una norma che prevedeva una specie di "tana libera tutti" per rimborsare tutti gli azionisti delle banche, indipendentemente da qualunque dimostrazione di vendita ingannevole (il cosiddetto mis-selling) e tanto meno dal giudizio di un arbitro terzo, figura sostituita da una commissione di nove membri tutti di nomina governativa. Come se non bastasse, la legge prevedeva di rimborsare perfino quelli che avevano comprato le azioni delle banche da altri risparmiatori quando il loro valore era già precipitato a zero, con evidente intento speculativo. Una vera provocazione per la Commissione europea, che oltretutto non piacque neppure ai risparmiatori, perché a fronte dell’abolizione di ogni criterio selettivo imponeva ai rimborsi un tetto tombale del 30%.