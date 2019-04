I sondaggi politici elettorali di oggi 4 aprile 2019

Se si votasse oggi il Carroccio del vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarebbe il primo partito, seguito dai pentastellati dell'altro vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. La percentuale degli intervistati schierati con la Lega è attualmente al 31,9%, in aumento dello 0,1% rispetto alla rilevazione di Emg Acqua presentata il 28 marzo 2019. Voterebbe per il Movimento 5 stelle, invece, il 22,7% delle persone interpellate, in calo dello 0,2% rispetto alla settimana precedente.

LE OPPOSIZIONI DI CENTRODESTRA PERDONO LO 0,4% IN UNA SETTIMANA

In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,6%, in lievissimo calo (-0,1%). In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (-0,4% rispetto a settimana scorsa). In questo contesto, perdono consenso sia Forza Italia, attualmente al 9,3%, cioè -0,2% rispetto alla settimana precedente, sia Fratelli d'Italia, al 4,7% (-0,2%). Noi con l'Italia resta stabile allo 0,6%.