Quali sono i nodi irrisolti del decreto crescita

Sconto sull'Imu dei capannoni da definire, misure per risolvere il problema del debito di Roma da dettagliare, così come l'intervento sulle banche popolari (che dovrebbe far slittare l'obbligo di trasformazione in Spa al 2020, così da poter attendere la sentenza della Corte di Giustizia europea) o quello, ancora più sensibile, per Alitalia. Resta ancora aperto il testo del decreto Crescita, approvato dal Consiglio dei ministri 'salvo intese' per consentire ulteriori limature.

IN ARRIVO UN PACCHETTO DI MISURE DAL MISE

Dal provvedimento, come ha annunciato il ministro Alberto Bonisoli, dovrebbe saltare il controverso taglio dei tempi oltre i quali scatta il silenzio assenso per far partire i lavori di ristrutturazione dei palazzi storici e vincolati dei privati. Mentre dovrebbe aggiungersi un nuovo pacchetto proposto dal ministero dello Sviluppo economico già nelle prime bozze, che poi era stato espunto. In questo caso si va da una revisione delle norme per l'internazionalizzazione delle imprese, a quella del sistema dei controlli sulle fonti rinnovabili fino all'impiego delle risorse del Conto termico per incrementare i fondi a disposizione delle scuole per interventi di riqualificazione energetica.

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO

Dovrebbe rientrare anche la proposta del ministro per il Sud, Barbara Lezzi di una regia con un Piano unico sugli interventi a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, mentre potrebbero arrivare sostegni al reddito e indennità forfait per lavoratori e autonomi danneggiati dalla chiusura del viadotto Puleto sulla Tiberina (E45). Sul fronte delle imprese dovrebbe alla fine essere mantenuta (anche se ci sono stati dubbi sulle coperture) la proroga fino al 2023 del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, che potrebbe però scendere al 15%.

IN CRESCITA LO SCONTO SULL'IMU PER I CAPANNONI

Mentre potrebbe salire lo sconto sull'Imu per i capannoni, che potrebbe toccare l'80% per poi stabilizzarsi, dal 2023 al 60% o all'attuale 40%. E resta da vedere il destino del ritocco sui Pir, pensato per sbloccare lo strumento dopo lo stop dei primi mesi dell'anno. Tutta da scrivere ancora anche la norma per consentire la conversione del prestito ponte di Alitalia. «Siamo pronti all'eventualità», di entrare nel capitale con il 15%, ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E la norma voluta dal Mise dovrebbe proprio servire a questo scopo, anche se nella stesura si sono registrate tensioni con il Mef.