Chi sono i candidati del M5s alle Elezioni europee 2019

Le liste del M5s per le Europee sono quasi confezionate. Potrebbero cambiare solo i capilista che è Luigi Di Maio a scegliere, magari tra nomi conosciuti in mondi differenti a quello pentastellato, in quanto capo politico del Movimento. E la sua decisione sarà poi ratificata dagli iscritti a Rousseau con una terza votazione che a quel punto eliminerebbe l'ultimo candidato in lista. Ma intanto la carica dei 76 candidati all'Europarlamento è decisa: pochi candidati esterni, tante facce note agli attivisti, a cominciare dagli eurodeputati uscenti che la fanno da padrone nelle cinque circoscrizioni.

I CANDIDATI M5S NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST

Al Nord Ovest la lombarda Eleonora Evi e la genovese Tiziana Beghin sono attualmente a Strasburgo. A loro seguono Silvia Malivindi, candidata M5S al comune di Ventimiglia qualche tempo fa, l'ex consigliere regionale lombardo Eugenio Casalino e la ligure Daniela Marenco che aveva corso alle Politiche per il Senato.

I CANDIDATI M5S NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD EST

Il Nord Est è l'unica circoscrizione che vede il primato non di un eurodeputato: è Viviana Dal Cin, prima tra i non eletti in Friuli Venezia Giulia alle Politiche. Al secondo posto l'ex capogruppo M5S al Consiglio comunale a Reggio Emilia Alessandra Guatteri e solo al terzo spunta un eurodeputato uscente, Marco Zullo. Al quarto posto e quinto posto altri due consiglieri comunali uscenti: Elena Mazzoni, di Reggiolo e il ferrarese Claudio Fochi.

I CANDIDATI M5S NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Nell'area Centro domina, in fatto di preferenze, il vicepresidente del Parlamento Ue uscente Fabio Massimo Castaldo, seguito dal sindaco di Livorno Filippo Nogarin e da altri due europarlamentari uscenti, Dario Tamburrano e Laura Agea. Al quinto posto Silvia Noferi, fiorentina e unica pentastellata rimasta in Consiglio a Palazzo Vecchio.

I CANDIDATI M5S NELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONE

Quattro europarlamentari uscenti dominano la lista del Meridione: sono Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi e Rosa D'Amato. Quinto posto per la salernitana Michela Rescigno, che aveva corso per un seggio alle scorse Politiche.

I CANDIDATI M5S NELLA CIRCOSCRIZIONE ISOLE

Nelle Isole, sotto Ignazio Corrao, troviamo l'ex Iena Dino Giarrusso e l'attivista e avvocato Flavia Di Pietro. Quarto posto per Matilde Montaudo, candidata come vicesindaco a Catania, seguita da uno dei due sardi in lista: Daniele Forcillo.