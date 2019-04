I risultati del secondo turno delle Europarlamentarie 2019 del M5s

Mentre la piattaforma Rousseau è sotto accusa per motivi di sicurezza, si è concluso il secondo turno delle Europarlamentarie M5s. I votanti sono stati 32.240 e hanno espresso 108.165 preferenze per un totale di 76 candidati sui 200 in lizza. I primi delle liste sono: per la circoscrizione Nord Ovest l'eurodeputata uscente Eleonora Evi; per il Nord Est Viviana Dal Cin, prima tra i non eletti nella sua circoscrizione alle Politiche; per il Centro l'attuale vice presidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo; per il Sud l'eurodeputata uscente Laura Ferrara; per le Isole Ignazio Corrao, anche lui a Strasburgo in questa legislatura.