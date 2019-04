Tria ha deciso di non partecipare all'Ecofin per tornare a Roma

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha deciso di non partecipare alla riunione dell'Ecofin informale in programma sabato 6 aprile a Bucarest, per tornare a Roma nella serata di venerdì 5 aprile. In ballo, sul fronte interno, c'è il dossier dei rimborsi ai cosiddetti truffati dalle banche. La norma dovrebbe essere inserita nel decreto crescita, ma il governo non ha ancora trovato la quadra. Probabile quindi che nel fine settimana lo stesso Tria dovrà rimetterci le mani, assieme ai tecnici del Tesoro. A premere per un'accelerazione sono sia il M5s, sia la Lega. E il vicepremier Matteo Salvini ha detto esplicitamente che su questo provvedimento «bisogna fare bene e fare in fretta, è già passato troppo tempo. Conte ha detto "faccio io" e lo faccia, ha la mia fiducia. Ci sono troppi dossier rinviati per i miei gusti». A Bucarest, in ogni caso, Tria ha avuto un bilaterale con il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrowskis e al termine dell'incontro il titolare del Mef ha spiegato: «Abbiamo discusso degli obiettivi di crescita economica e di finanza pubblica dell'Italia, in vista dell'imminente presentazione del Def».