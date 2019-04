Anche la sinistra faccia il "ballo di Simone"

Le divisioni di questi giorni lo confermano. Lega e M5s cominciano a votare differentemente in parlamento, i due leaderini del 4 marzo litigano come comari persino su chi ha la fidanzata più bella. Soprattutto si avverte nell’aria la fine della luna di miele fra loro e l’opinione pubblica. Per i cinque stelle questa fine è più prossima, per il Carroccio ci sono scricchiolii.