Ormai in italia i politici sono più controllati dei criminali

I POLITICI COME PERICOLO PUBBLICO E I BOSS MAFIOSI IN LIBERTÀ

Tempo fa ho visto una bella offerta della Mercedes, quelle lusinghe irresistibili per cui lasci la tua auto, te ne porti via una nuova e a pagare la differenza se ne parla dopo qualche anno. Irresistibile. Ma un imbarazzato venditore mi ha spiegato che l’offerta era per tutti tranne che per me. «Lei è un Ppe», mi ha spiegato il poveretto, «e la finanziaria preferisce non avervi come clienti, troppe pratiche, grane, fastidi». Non mi sono meravigliato: tre mesi prima avevo constatato che i doni di battesimo e comunione delle mie figlie non entravano più nella cassetta di sicurezza e avevo chiesto al direttore della banca di averne una più grande. «Per carità!», il direttore è sbiancato in volto «una cassetta di sicurezza a un Ppe? E quale banca gliela dà? Moduli a tonnellate, autocertificazioni e poi chi vuole che pensi che dentro ci deve mettere ciondoli e catenine?». È la vita difficile del Ppe, braccato in tutti i più elementari traffici nel Paese che lascia a spasso Matteo Messina Denaro ma costringe gli eletti del popolo a passare la vita firmando autocertificazioni di onestà.