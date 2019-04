Le manovre dietro Tronchetti Provera alla presidenza di Confindustria

Come detto, la galassia del Nord ha da mesi rivendicato non soltanto la presidenza di Confindustria, ma preteso anche un cambio di passo, a maggior ragione dopo che negli ultimi mesi tutti i provvedimenti del governo - la stretta sui contratti a tempo, il blocco ai grandi cantieri e l'indebolimento di Industria 4.0 - hanno finito per scontentare gli industriali. Ma tutte le territoriali al di sopra di Roma si stanno dividendo sul successore di Boccia. Sono in lizza - o meglio si sono candidati - lo stesso Bonomi, l'attuale vicepresidente nazionale Licia Mattioli e il reggiano Fabio Storchi, il veneto Matteo Zoppas, mentre Boccia guarderebbe al genovese, e suo grande amico, Edoardo Garrone.

Evidentemente si tratta, come sempre avviene in Confindustria, dei primi nomi, ma le carte sono ancora coperte e c'è tuto il tempo perché maturino altre candidature. Anche perché finora non si sono ancora espressi i grandi elettori, dei quali peraltro andrà misurata la tenuta del loro potere, in taluni casi logorato sia da scelte sbagliate sia da vicende come quella del Sole 24 Ore che sono destinate a lasciare il segno. È il caso, per esempio, di Luigi Abete, cui vengono rimproverate le campagne (a suo tempo decisive) a favore dello stesso Boccia e del presidente di Roma Filippo Tortoriello, eletto quando la sua società Gala (quotata) era già andata a gambe all’aria. Inoltre Abete è coinvolto nella vecchia gestione del quotidiano confindustriale, tanto che ha dovuto (recalcitrante fino all’ultimo) dimettersi dal cda. Stessa verifica va fatta su Emma Marcegaglia, che tra l’altro l’anno prossima sarà in corsa per vedersi riconfermata – e sarà molto difficile – alla presidenza dell’Eni. Decisamente fuori gioco sembrano essere, invece, alcuni grandi vecchi, da Giorgio Squinzi a Fedele Confalonieri, da Gianfelice Rocca a Diana Bracco. Ma siamo solo all’inizio.