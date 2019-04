Cosa pensano i sovranisti in Ue dell'asse di Salvini per le europee

Il tentativo di Matteo Salvini di formare un solido asse populista-sovranista per le elezioni europee 2019 sta incontrando qualche ostacolo, primo tra tutti il rifiuto del leader ungherese Viktor Orban di uscire dal club dei popolari, ma anche molte adesioni. Il prossimo appuntamento è la reunion sovranista in programma lunedì 8 aprile a Milano, annunciata come primo appuntamento con cui aprire la campagna elettorale per le europee. Prima Orban, poi Marine Le Pen, quindi i nazionalisti austriaci di Fpo hanno fatto sapere che per un motivo o per un altro non potranno essere a fianco di Salvini. L'unica presenza certa all'Hotel Gallia, al momento, è quella dell'europarlamentare Joerg Meuthen, portavoce federale di Alternative fur Deutschland (Afd), il partito dell'estrema destra tedesca. Il 5 aprile il leader della Lega ha incontrato la Le Pen a Parigi per mettere a tacere le voci di frizioni nell’asse. Ecco cosa hanno dichiarato i principali esponenti sovranisti del futuro possibile asse.

FRANCIA, LE PEN: «SALVINI ALLARGHI L'ALLEANZA»

In un'intervista al Corriere della Sera, la Le Pen, leader del Rassemblement national ha detto che «le varie delegazioni del gruppo 'Europa delle Nazioni e delle Libertà al Parlamento europeo, che comprende il Rassemblement national, la Lega e altri, hanno dato a Matteo Salvini il compito di rappresentarle alla conferenza di Milano, dove ci saranno forze danesi e finlandesi che non sono ancora nel gruppo Enl». Sul fatto che Salvini abbia il compito di cercare altre alleanze in Europa, Le Pen ha affermato: «Sì, il fatto di essere al governo gli dà incontestabilmente una leadership, e ne sono felice. Gli abbiamo affidato questo ruolo, anche se noi tutti siamo al lavoro. A Matteo abbiamo delegato il compito di costruire un gruppo il più largo possibile».