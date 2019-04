Ma il vicepremier leghista è un fiume in piena. Ne ha per tutto e per tutti. Ecco quindi anche una stoccata sulle posizioni grilline riguardanti le opere pubbliche: «Anche in queste ore una nave ong (Alan Kurdi, ndr) che stava arrivando in Italia ha cambiato indirizzo e sta andando da un'altra parte. Vuol dire che l'Italia difende i suoi confini. Mi piacerebbe che tutti i ministri avessero la stessa concretezza sbloccando cantieri, facendo ripartire opere pubbliche. Se invece di polemizzare si lavorasse di più, il nostro sarebbe un Paese migliore».

DI MAIO: «LO SBLOCCA CANTIERI È UN PROVVEDIMENTO M5S-LEGA»

L'altro vicepremier non ha incassato in silenzio e dal Sum di Ivrea ha detto: «Quando dico che è preoccupante che la Lega si allei con chi lascia il Parlamento quando si commemora la Shoah credo di stare dicendo una cosa giusta, che riguarda non solo me ma i nostri figli». E, dopo aver ribadito di «lavorare bene con Salvini e Lega» nonostante alcuni punti di vista diversi su temi ideologici, Di Maio ha voluto mettere i puntini sulle i anche sullo sblocca cantieri ricordando che si tratta di un provvedimento di un governo in cui ci sono sia Movimento 5 stelle che Lega. «Non so se è chiaro...», ha concluso.

UNITI CONTRO TRIA

Il sereno però ritorna quando si l'argomento si sposta sul ministro dell'Economia Giovanni Tria nel mirino per le lentezze nei rimborsi ai truffati delle banche. «Dovevano essere già partiti. È passato troppo tempo. Bene i tecnici che approfondiscono, studiano e riflettono però c'è un limite all'approfondimento perché la gente, giustamente, il mutuo lo deve pagare e non ha tempo», dice Salvini. «È una follia, ci sono i soldi ma manca una carta che eroghi i soldi. L'8 aprile si fa quest'incontro poi o si fanno i decreti o si erogano i soldi direttamente, senza arbitrati», ha rincarato la dose Di Maio.