I paletti del M5s all'autonomia differenziata

PER USCIRE DALL'IMPASSE IL M5S SPERA NEL "NEMICO" TRIA

Ma nell'inner circle del vicepremier pentastellato sperano - per uscire dall'impasse - in un intervento del "nemico" Giovanni Tria: sono convinti che quando il ministro dell'Economia andrà in parlamento con le simulazioni che avrebbe già realizzato per lui la Ragioneria dello Stato, non potrà affermare che il nuovo assetto è a costo zero. Anzi, un trasferimento di risorse e di gettito verso alcune Regioni potrebbe costringere lo Stato centrale a spendere almeno 3 miliardi di euro per la perequazione verso i territori più deboli.

DOPO LE EUROPEE SALVINI RILANCERÀ IL DOSSIER

Questo è il sentiment nel mondo grillino. Ma, come ha spiegato il capo, nessuno lo dice per non prestare il fianco agli alleati di governo. Eppure, dopo le Europee quando la Lega di Salvini sarà diventata il primo partito del Paese, non sarà sufficiente mettere la testa sotto la sabbia come accade ora. È facile ipotizzare che il Capitano rilancerà il dossier, anche per rispondere alle pressioni che gli arrivano dai governatori del Nord.