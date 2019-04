Le cose da sapere sulla protesta dei gilet gialli del 6 aprile

L'ultima manifestazione dei gilet gialli si era trasformata in una razzia degli Champs Elysées, con rapine in gioielleria, casseurs e saccheggi. E aveva portato alla rimozione del prefetto di Parigi da parte del primo ministro Edouard Philippe. Per questo in vista del 21esimo atto di protesta del movimento nato per protestare contro il rialzo dell'imposta sul carburante, il suo successore Didier Lallement ha vietato ogni tipo di assembramento per i manifestanti con i giubbetti gialli lungo la grande arteria parigina e anche il trasporto nella zona rossa, , se così si può definire prendendo la metafora italiana, anche di «tutti gli oggetti che potrebbero costituire un'arma», secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien. In particolare, il divieto di manifestazione interessa la parte del viale più conosciuta ai turisti, quella compresa tra Place de l'Etoile e la rotonda degli Champs Elysées e i primi cento metri delle perpendicolari. È stato previsto anche un imponente schieramento di forze dell'ordine. La zona rossa è allargata a comprendere anche la Presidenza della Repubblica, cioè il Palazzo dell'Eliseo, e la sede dell'Assemblea nazionale. Tutta l'area è off limits al traffico dalle sei di mattina di sabato 6 aprile. Le manifestazioni possono tenersi fuori da questi confini, ma anche qui Le Parisien ricorda che il decreto prevede anche che »qualsiasi folla che generi eccessi sarà immediatamente dispersa». Il sito Ouest France ha spiegato che nella capitale sono indette tre manifestazioni: la prima lanciata da uno dei leader del movimento Eric Drouet, partirà da Place de la Rébublique per arrivare alla Défense, la seconda è prevista dalla stazione di Montparnasse verso La Villette e la terza invece è un evento segreto, lanciato sui social network con lo slogan "21esimo atto, Parigi tremerà". E tuttavia solo 5mila persone, si legge su Ouest France, hanno aderito. Alle ultime proteste del resto il numero dei manifestanti secondo la questura è stato rispettivamente di 33.700 persone in tutta la Francia, di cui 4mila nella Capitale.