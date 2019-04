Il revenge porn è una norma uscita monca

BENE CHE IL REATO SIA STATO RICONOSCIUTO, MA CI SONO SOLO PENE

Come non felicitarmi anch'io di un provvedimento che sostanzialmente altro non fa se non introdurre un nuovo reato all'interno del codice penale e prevedere una serie di sanzioni – riassumibili sostanzialmente in reclusione e pena pecuniaria - per chi lo commette? Del resto sono a tutti ben note l'utilità e l'efficacia della pena detentiva in Italia: si calcola infatti circa un 75% di recidiva tra le persone che hanno scontato l'intera condanna in carcere! Chiarisco subito la mia posizione: penso che da parte del parlamento sia stato doveroso prendere una posizione chiara nei confronti di un fenomeno di tragico impatto e che ha già mietuto le sue vittime. Ce la ricordiamo tutti, purtroppo, la storia di Tiziana Cantone, terminata con il suo emblematico suicidio. Ma ci sono stati altri episodi, fortunatamente dall'esito meno terribile eppure non per questo meno drammatici anche considerando il fatto che troppo spesso le vittime di questo fenomeno sono minorenni.