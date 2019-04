In Sardegna ci sono 4 grane per la Giunta Solinas

Ad attendere Salvini nella sua ultima visita c'erano anche loro: i lavoratori del Porto Canale di Cagliari, lo scalo merci sardo la cui lenta dismissione ha avuto un'accelerata. Nonostante la sua collocazione strategica, al centro del Mediterraneo, è vittima di abbandoni: l'ultimo è quello della tedesca Hapag Lloyd che gli ha preferito Livorno. Da tempo i sindacati - Cgil e Cisl - denunciano lo stallo e le anomalie nella gestione a cura di Contship Italia (gruppo Eurokai): a rischio sono in 700, tra diretti e in appalto. Il bilancio e lo scenario è stato tracciato dalla Uil: dal 2016 e con una proiezione per il 2019 il tracollo si attesta all'82%. Il 2018 si è chiuso a circa 215 mila Teu (unità di misura dei container Iso). In sostanza lo scalo cagliaritano è stato via via trascurato a favore di altri dello stesso gruppo dislocati altrove: La Spezia e Tangeri. Lo stesso concorrente principale, il porto di Gioia Tauro, ceduto da Contship a Msc di Aponte, è in calo, stando alla ricostruzione dei sindacati. Ma senza traffico di navi e container le aree a ovest della città, caratterizzate dalle gru blu e arancioni, sono destinate alla chiusura. I primi 40 licenziamenti (su 63) della ditta Itec sono già stati annunciati. E mentre si attendono incontri con il ministro per i Trasporti, dai vertici c'è solo il silenzio. Quale ricetta per riportare il traffico sulle banchine vuote?