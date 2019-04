IL PD TOCCA IL 19%

Per quanto concerne gli altri partiti, il sondaggio evidenzia la continua, ma timida ripresa del Pd, che sale al 19% (+2,9% rispetto a inizio febbraio), risultato mai toccato dalle Politiche 2018. «L’effetto delle primarie si mantiene, ma non produce un’espansione rilevante. D’altronde l’obiettivo sembra essere quello di non scendere, alle prossime Europee, al di sotto del 20%. Si tratta sostanzialmente di consolidare il campo di riferimento», scrive il Corriere.

FORZA ITALIA QUASI AL 10%, STABILE FRATELLI D'ITALIA

In crescita anche Forza Italia, che guadagna un +1,3% rispetto a febbraio 2019 arrivando al 9,9%. Fratelli d’Italia rimane stabile al 4%, attestandosi al livello della soglia di sbarramento. In leggera contrazione, invece, l'esercito di indecisi e non votanti, ora al 42,9% contro il 43,6% della precedente rilevazione.