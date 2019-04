Simboli e alleanze dei partiti italiani alle Europee 2019

Il primo movimento politico a presentarsi al Viminale è stato il Partito internettiano. Il suo leader è Francesco Miglino che ha sostenuto di essersi posizionato «da due giorni» per avere la priorità nella consegna di lista e simbolo. Il suo programma prevede una «completa revisione dell'Europa attualmente in mano alle banche e all'austerità. Diciamo no alle censure delle rotative controllate dai potenti», ha spiegato. Subito dietro di lui si trovavano la Liga Veneta Repubblica con lo storico simbolo del leone veneziano e il Sacro Romano Impero Cattolico di Mirella Cece. In coda al Viminale nella mattinata di domenica 7 aprile anche la Democrazia cristiana e il Movimento dei Forconi e il Popolo della Famiglia con Mario Adinolfi.

LEGGI ANCHE: Di Maio dice che gli alleati della Lega negano l'Olocausto

CASAPOUN ALLE EUROPEE CON DESTRE UNITE

A depositare nella giornata di domenica 7 aprile simbolo e liste per le Europee 2019 c'era anche Casapound che ha deciso di presentarsi in tandem con Destre unite. Presente il leader del movimento politico Simone Di Stefano insieme a Massimiliano Panero in rappresentanza della realtà che riunisce tante micro sigle del mondo della destra. Casapound fa così riferimento all'Aemn (Alleanza europea movimenti nazionali), rappresentata nell'Europarlamento dall'ungherese Bela Kovacs. «Puntiamo a essere eletti al parlamento europeo e rappresentare le tematiche abbandonate da Salvini e Di Maio come l'uscita dall'euro e dall'Ue, cioè da chi fino al 4 marzo ha indossato la maglietta 'Basta euro' e il 5 l'ha tolta», ha detto Di Stefano.