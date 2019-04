Virginia Raggi parcheggia l’auto in divieto di sosta ed è polemica

Gaffe con conseguente polemica social per Virginia Raggi. La sindaca di Roma è finita nell'occhio del ciclone a causa di alcune foto pubblicate da Non è la radio in cui ritraggono la sua auto di servizio parcheggiata - per circa due ore - in divieto di sosta in occasione della visita a sorpresa della scuola Steineriana Il giardino dei cedri in via delle Benedettine 10 a Monte Mario. L'auto sarebbe rimasta parcheggiata, spenta e senza autista all'interno o nelle vicinanze, per oltre due ore in piena infrazione. Come se non bastasse la vettura sarebbe stata lasciata a cavallo di un marciapiede bloccando addirittura un cancello con passo carrabile.

L'IRONIA DEI SOCIAL NETWORK CONTRO VIRGINIA RAGGI

Nemmeno a dirlo l'accaduto ha scatenato la (rabbiosa) ironia dei social network. In molti, infatti, hanno condiviso le immagini criticandone il gesto. Ma ancor di più ricordando quando la pentastellata Virginia aveva ferocemente criticato l'allora sindaco di Roma Ignazio Marino (primo cittadino dal 2013 al 2015) per un'episodio analogo. All'epoca Marino aveva lasciato in doppia fila la sua Panda rossa causando gravi problemi alla circolazione, spesso ingolfata, della Capitale. «Non je ne va bene una. Pora Virgy, non puoi lasciare la Panda in doppia fila che... ah non è una Panda», ha scritto qualcuno. «A Virgy, raccontace un po' la storia della Panda de Marino in doppia fila», ha scritto un altro. Insomma, i romani non sembrano per nulla voler lasciar passare la leggerezza della sindaca in quota Movimento 5 stelle.

I DUBBI SULLA VERIDICITÀ

Ma c'è anche qualcuno che ha messo in dubbio la veridicità della notizia. Nelle foto in sequenza pubblicate si vede tuttavia la sindaca Raggi imboccare il vialetto dell'uscita della scuola dove si è intrattenuta con bambini, genitori e insegnanti. Ma si vede anche l'auto abbandonata, senza più nessuno attorno, nella stessa posizione dove poi viene raggiunta dalla prima cittadina. Il dubbio può restare sulla dinamica, anche se la visita di Virginia Raggi a Il giardino dei cedri è effettivamente durata un lasso di tempo di circa 120 minuti. Intano lei non ha ancora commentato ufficialmente la notizia che ha fatot il giro del web.