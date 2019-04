L'incontro tra Confindustria e sindacati e il patto sull'Europa

AZIENDE E SINDACATI PER UN'EUROPA SOCIALE

In vista delle elezioni europee del 26 maggio «stiamo cercando di realizzare un documento con cui presentarsi all'Europa per un Paese del lavoro che vorremmo in un'Europa del lavoro che vorremmo, perché quella disegnata dai nostri padri fondatori non si è realizzata». Questo "l'appello" che stanno definendo Cgil, Cisl e Uil e Confindustria, come spiegato dal segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo.«Lo faremo come un manifesto con cui cercheremo di dire agli elettori della prossima competizione di avere un progetto su cui fondare la nuova Europa piuttosto che avere slogan che servono soltanto per la campagna elettorale», ha affermato Barbagallo a margine dell'incontro nella foresteria degli industriali. «Se non si fanno investimenti pubblici e privati, se non si creano le condizioni per il lavoro e per le politiche sociali in senso generale, l'Europa non funzionerà», ha aggiunto.