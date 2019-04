Cosa sappiamo sul vertice di governo sul Def

Un vertice di governo sul Def si svolgerà a Palazzo Chigi subito dopo il tavolo con i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, nel primo pomeriggio. Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti di governo, presiederà una riunione cui prenderanno parte il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per il M5s il ministro Riccardo Fraccaro e il sottosegretario Laura Castelli e per la Lega i sottosegretari Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci.

BOTTA E RISPOSTA TRA LEGA E M5S

Il nodo all'interno della maggioranza resta sempre la flat tax, con Matteo Salvini che ancora una volta ha avvertito gli alleati: «Abbiamo votato il reddito di cittadinanza, che non è nel Dna della Lega, ora pretendiamo rispetto». Il M5s ha ribattuto che a non rispettare il contratto, con proposte che vanno dalla castrazione chimica alle armi, semmai è lui. «A quelle proposte noi siamo un argine. La flat tax va fatta, ma senza aiutare i ricchi», ha dichiarato Luigi Di Maio che, facendo sponda a Tria, vorrebbe che la misura restasse fuori dal Def, anche per arginare l'idea leghista di fare «facile campagna elettorale» con soldi che non ci sono.

DI MAIO: «SI FACCIA LA FLAT TAX, MA DEVE AIUTARE IL CETO MEDIO»

«Sarò io il garante che la flat tax si deve fare e che entrerà nel Def», ha ha tuttavia dichiarato pubblicamente Di Maio. «Per quanto mi riguarda l' unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi. Èquesto l'obiettivo che ci poniamo perchè l'abbassamento delle tasse non è un tema di destra o di sinistra, è un tema sacrosanto su cui si fonda l'esistenza di questo governo».