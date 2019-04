L'antifascismo tardivo di Di Maio è una sceneggiata

È per queste ragioni che la sinistra non deve aver paura a presentarsi come sinistra, magari con Carlo Calenda incorporato, ma soprattutto non deve farsi fregare dalla sceneggiata di Di Maio. I cinque stelle sono il partito che più assomiglia a una setta, la cosa più lontana dalla democrazia, il produttore di menzogne più instancabile d’Italia. Per immaginare che i pentastellati possano diventare un soggetto di dialogo con la sinistra dovrà esserci un solenne autocritica da parte dei grillini e dovrà anche emergere una nuova leadership. Oggi il dialogo non è possibile e non va fatto. Meglio rischiare un frontale con la coppia reazionaria la governo. Si rischia qualcosa ma si investe sul futuro. Grillini e leghisti stanno diventando antipatici alla gente. È già accaduto a Matteo Renzi.