Chi sono i candidati del Pd alle elezioni europee 2019

Grattacapi per Nicola Zingaretti nella compilazione delle liste per le elezioni europee 2019: il segretario del Pd e il responsabile per le candidature Enzo Amendola, stanno ricevendo molte rinunce dagli eurodeputati uscenti e faticano a trovare nuovi candidati visti i molti dinieghi ricevuti, specie al Sud. Ciò dipende dalla difficoltà della legge elettorale, con preferenze in grandi circoscrizioni, e dalla prospettiva di eleggere molti meno deputati rispetto ai 31 eletti nel 2014. La legge elettorale prevede l'alternanza nelle liste tra uomo e donna, e la doppia preferenza di genere, pena la nullità. Quelli che sono sicuri per ora sono i capilista nelle cinque circoscrizioni.

NORDOVEST: GIULIANO PISAPIA

Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, con un lungo post su Facebook ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione alle elezioni Europee di maggio. «Sento, su di me e sulla mia generazione, il dovere di fare del nostro meglio per lasciare ai giovani l’idea di un’Europa ancora possibile; un’Europa di pace, speranza, solidarietà e giustizia. Ecco perché dobbiamo impegnarci, ecco perché ci sarò», ha scritto in un lungo post su Facebook.

NORDEST: CARLO CALENDA

L'ex ministro allo Sviluppo economico ha tenuto la riserva per mesi, ma da quando il Pd ha scelto di unire il suo simbolo a quello della lista Siamo europei, per Carlo Calenda era scontato un posto di primo piano.

CENTRO: SIMONA BONAFÈ

È Simona Bonafè, che si è guadagnata un “posto al sole” dopo un’euro-legislatura durante la quale si è guadagnata la fama di “secchiona”, come riporta La Stampa, e dopo aver conseguito nel 2014 il record nazionale delle preferenze (288.674), in una campagna elettorale nella quale erano presenti big come Sergio Cofferati o “fuoriclasse” delle preferenze come Gianni Pittella.

SUD: FRANCO ROBERTI

Nicola Zingaretti lancia un simbolo della lotta alle mafie come capolista al Sud, l'ex procuratore nazionale Franco Roberti, 71 anni. «Ho accettato per spirito di servizio», commenta Roberti, «con l'obiettivo, se sarò eletto, di continuare il lavoro per la cooperazione giudiziaria internazionale».

ISOLE: CATERINA CHINNICI

Classe ’54, ha scelto giovanissima la magistratura sulle orme del padre Rocco, ucciso dalla mafia nel 1983. Caterina Chinnici ha lavorato come procuratore della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di Caltanissetta e Palermo ed è stata assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali, fino alla sua nomina, nel 2012, a capo del dipartimento ministeriale per la giustizia minorile. Candidata come capolista per il Pd nel collegio Sicilia Sardegna alle elezioni europee del 25 maggio 2014, è stata eletta europarlamentare con 133.876 preferenze.