I gesuiti e la Cei divisi da un sinodo su fede e politica

DA LOREFICE A CASTELLUCCI, MOLTI VESCOVI CON SPADARO

Con Spadaro si sono schierati alcun vescovi, fra di loro Domenico Pompili, ex portavoce della Cei (anch’egli ha espresso la propria posizione in un’intervista all’Osservatore romano), Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, Erio Castellucci di Modena che su Avvenire, per motivare l’urgenza di un sinodo della Chiesa italiana, ha scritto: «Il 'cattolico' sostiene la dignità della vita umana in tutte le sue dimensioni, individuale e sociale: la vita nascente e morente, povera e indigente, sana e malata; lavora con uguale passione per la libertà educativa e per la qualità dell’ambiente, per la famiglia e per la promozione del lavoro e della giustizia, per la sussidiarietà e per la solidarietà». «Questi», proseguiva, «erano valori sui quali settant’anni fa i cattolici erano unanimi, e sui quali convergevano addirittura insieme a liberali e socialcomunisti, come testimonia la nostra Costituzione. Oggi i cattolici non riescono più nemmeno a convergere tra di loro. L’ideologia non è affatto scomparsa: semplicemente si incanala non più nell’uno o nell’altro partito, ma nell’uno o nell’altro sito. Con la differenza che il partito era sottoposto a leggi di controllo, mentre il sito è governato dalle leggi della giungla».