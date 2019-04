Scintille tra Salvini e Di Maio su alleanze in Europa, def e flat tax

LA MEDIAZIONE DI DI MAIO: «NESSUNA TENSIONE NEL GOVERNO»

Per cercare di rasserenare gli animi Luigi Di Maio aveva provato a scrivere una lettera al Corriere della Sera: «Credo», ha scritto il vicepremier, «sia il momento di fare un po' di ordine, anche alla luce degli ultimi sviluppi politici e mediatici che hanno lasciato trapelare una tensione all'interno del governo. Da parte del M5s, e dunque del maggiore azionista dell'esecutivo, non c'è alcuna tensione». Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha espresso anche «soddisfazione per il lavoro svolto fino ad oggi».

LA MANO TESA A SALVINI: «GRAZIE MA BASTA SCORTESIE»

Di Maio ha poi rivolto un messaggio a Salvini: «Caro Matteo, grazie. Grazie per il sostegno che hai offerto al cambiamento che abbiamo avviato. Certo, siamo diversi» e «per questo c'è anche un accordo di base», il contratto di governo. Si dispiace però di «una certa scortesia ingiustificata da parte di qualcuno» verso i ministri M5s, «che mi auguro non si ripeterà». Nella campagna elettorale per le Europee, ha continuato il vicepremier «le diversità di cui sopra, inevitabilmente, riemergeranno. Trovo ad esempio paradossale, è la mia opinione, un'alleanza europea con quei governi che rifiutano di accettare la ridistribuzione dei migranti che arrivano in Italia. A ognuno il suo, però, non voglio entrare nel merito dell'argomento. Ne faccio solo - precisa - una questione di coerenza». Sulla questione della flat tax il vicepremier pentastellato ha spiegato di non essere contrario, ma anzi di farsi garante della misura: «Per quanto mi riguarda l'unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi. È questo l'obiettivo che ci poniamo perchè l'abbassamento delle tasse non è un tema di destra o di sinistra, è un tema sacrosanto su cui si fonda l'esistenza di questo governo».