Isole italiane in vendita per pochi milioni di euro

Isole italiane in vendita per qualche milione di euro. Gioielli naturalistici come l'Isola delle Femmine in provincia di Palermo, dove da circa 20 anni la Regione Sicilia ha creato una riserva gestita dalla Lipu per tutelare il patrimonio floristico locale e favorire la sosta delle specie migratorie. Ma anche l'Isola di Capo Passero in provincia di Siracusa e l'Isola di Santa Maria in provincia di Trapani. Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, ha lanciato l'allarme presentando un esposto ai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, chiedendo un intervento del governo per la loro tutela.

PREVISTE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Gli annunci di vendita si trovano sui siti di agenzie immobiliari nazionali e internazionali. Alcune offerte hanno una finalità esplicita di trasformazione urbanistica e prevedono la realizzazione di resort, in altri casi i progetti che stanno dietro le proposte di acquisto sono avvolti dal riserbo più assoluto, ha spiegato Bonelli. Il ministero dell'Ambiente non ha ancora ricevuto l'esposto, ma ha fatto sapere di essere pronto a fare tutte le necessarie verifiche.

VENDUTO L'ISOLOTTO DOVE VENNE TENUTO PRIGIONIERO PERTINI

Le proposte di vendita compaiono sui siti di Private Islands Online e Vladi Private Islands. L'Isola delle Femmine costa tre milioni di euro, l'Isola di Cerboli all'interno del parco nazionale dell'arcipelago toscano ne costa quattro, più cara l'Isola di Santa Maria in provincia di Trapani, in vendita per 17 milioni di euro. Ed è già stato venduto l'isolotto di Santo Stefano, dove venne tenuto prigioniero il presidente della Repubblica Sandro Pertini. Così come l'Isola di San Secondo nella laguna di Venezia, destinata a ospitare un albergo di lusso.

POVEGLIA STA ANCORA ASPETTANDO

Per contro, denunciano sempre i Verdi, l'Agenzia del demanio «non risponde all'iniziativa messa in atto dall'associazione "Poveglia per tutti", che ha raccolto in crowdfunding quasi 500 mila euro chiedendo in concessione l'Isola di Poveglia per riqualificarla in modo ecocompatibile e creare orti urbani per scongiurare la vendita per usi speculativi».