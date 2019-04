Cosa mi disse Rogue_0 del voto su Rousseau

Ben prima del garante, nell'agosto 2017, fu l'hacker Rogue_0 a dimostrare come la piattaforma fosse permeabile. Il pirata informatico "bucò" in quel periodo diversi siti della Casaleggio compreso l'account di Gianroberto Casaleggio e di Massimo Bugani. L'hacker comunicava anche privatamente dal suo account Twitter. I messaggi che finirono sui giornali, però, non rivelarono alcunché della piattaforma. Al contrario, con il sottoscritto Rogue_0 ha mantenuto una corrispondenza sporadica per diverso tempo. E la cosa più interessante me la scrisse all'inizio della nostra conversazione.

LA CONVERSAZIONE CON ROGUE_0

Rogue_0, tu hai le prove che possano aver modificato i voti di alcune votazioni online?

Se io ho "taroccato" le votazioni, tu o loro o qualsiasi altra persona non lo verrete mai a sapere. Per il semplice fatto che mi basta poi cancellare i log[...] Considerato che tutti i loro siti hanno decine di vulnerabilità da anni, come me ci sarà entrato qualcun altro, e non tutti potevano avere le mie stesse intenzioni, e andare a manipolare il voto, cancellando poi i dati. Tanto quanto è probabile che lo abbiano modificato loro. E non lo verremo mai a sapere.