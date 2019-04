Reddito di cittadinanza, da Napoli più domande che dall'intera Lombardia

In tutto, le domande già caricate dall'Inps sull'apposita piattaforma sono 806.878, di cui 433.270 da donne e 373.608. Napoli è seguita da Roma, che raccoglie 50.840 domande, mentre all'ultimo posto si colloca Bolzano con 356 richieste. Per quanto riguarda le regioni, a farla da padrone sono Campania e Sicilia, rispettivamente con 137 mila e 128 mila richieste, pari al 32% del totale nazionale. La percentuale maggiore è nella fascia d'età tra 45 e 67 anni con poco più del 61%. Seguono i richiedenti d'età compresa tra i 25 e i 40 anni (23%). Poco più del 3% le domande di chi ha meno di 25 anni. Per quanto riguarda invece la pensione di cittadinanza, le domande presentate entro marzo 2019 sono state 105.699. La legge prevede che possa essere concesso ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti d'età pari o superiore a 67 anni, come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.