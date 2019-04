Governatori del Nord in testa ai sondaggi politici dell'8 aprile 2019

LEGGI ANCHE: Tutti i motivi che frenano Salvini sull'autonomia al Nord

TRE LEGHISTI SUL PODIO DEL SONDAGGIO SULLE REGIONI

In attesa dell'autonomia differenziata per le Regioni del Nord, un traguardo che sembra tutt'altro che a portata di mano, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia fa il pieno di consensi nella sua Regione: lo confermerebbero il 62% degli elettori, in aumento di 11,9 punti rispetto all'ultima rilevazione. In calo (-6), ma sempre molto popolare, Massimiliano Fedriga, del Friuli Venezia Giulia, al 51,1%. Sul podio (-0,6) un altro leghista, il lombardo Attilio Fontana, che vorrebbero restasse al suo posto il 49,2% degli elettori. Quarto e quinto posto sempre al centrodestra: l'abruzzese Marco Marsilio (48%) e il sardo Christian Solinas (47,8%), entrambi freschi di elezione e quindi ancora in "luna di miele". Al sesto e al settimo posto, con un gradimento in netto calo, i primi due governatori targati Pd: Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna (-4,8 punti a 44,2%) e quindi il toscano Enrico Rossi (-5,4 punti a 42,6%).

IN NETTA CRESCITA ZINGARETTI IN LAZIO E TOTI IN LIGURIA

Le buone notizie per il Pd arrivano dal nono posto del segretario del Pd Nicola Zingaretti: i laziali sembrano apprezzare il suo attivismo politico e sale così di 5,9 punti a 38,8%. Davanti a lui, con un gradimento al 39,2% (in crescita di 4,8 punti), Giovanni Toti, per la Liguria, anche lui impegnato sulla ribalta nazionale. A seguire Michele Emiliano (Puglia) Mario Oliverio che crolLa al 38,1%, in flessione di 23,3 punti, per le indagini che lo coinvolgono, e quindi Donato Toma (Molise), Vincenzo De Luca (Campania), Catiuscia Marini (Umbria), Luca Ceriscioli (Marche) e il siciliano Sebastiano Musumeci, al 32,5%. La Sicilia rimane una Regione di elettori scontenti: prima di lui anche Rosario Crocetta era sempre in fondo classifica.