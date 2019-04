Nuovo rinvio per la nomina di Bugno all'Asi

LE ACCUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI MOSSE DAL M5S CONTRO TRIA E BUGNO

Già finita sotto attacco per le posizioni ritenute troppo poco filo-governative, Claudia Bugno aveva già rinunciato a entrare nel board di Stmicroelectronics per cui era stata nominata ma è restata consigliera al Tesoro. Un passo indietro che non è bastato ai pentastellati, fermi nella convinzione che la manager non possa restare a ricoprire il ruolo di consulente del ministro. A non andar giù ai pentastellati, da una parte, è l'eccessiva autonomia che secondo loro si sarebbe ritagliata Bugno: sono in particolare le scelte sui dossier Alitalia e Tim, cari al leader Luigi Di Maio, ad aver innervosito il M5S. E ragion per cui la scelta di sfilarsi da Stm, un'azienda partecipata dallo Stato di componentistica elettronica italo-francese, non viene considerata sufficiente per calmare le acque. A rendere i rapporti ancora più tesi, c'è poi l'accusa di conflitto d'interessi mossa sempre dai cinque stelle: nel mirino l'assunzione del figliastro del ministro nella società dove è amministratore delegato Pier Andrea Chevallard, compagno della Bugno. E che dunque avrebbe ottenuto un «trattamento di favore», in contraddizione - è il ragionamento - con lo spirito del governo gialloverde.