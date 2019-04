Per Toninelli i Benetton non sono più il male assoluto

L'URGENZA (ELETTORALE) DEI LAVORI SULLA ROMA-L'AQUILA

Soldi che dovevano essere usati per la messa in sicurezza della Roma-L’Aquila, sotto i cui viadotti il ministro un giorno sì e l’altro pure si reca, accompagnato dalle Iene o per una diretta Facebook (si porta dietro uno della Casaleggio che ha uno zainetto con un’apparecchiatura che consente di potenziare il segnale di trasmissione), per dimostrare, a 10 anni dal terremoto dell’Aquila, quanto siano urgenti quei lavori. Cosa che ha ripetuto con particolare insistenza nei mesi scorsi, quando era in corso la campagna elettorale per la Regione Abruzzo (inutilmente, peraltro, perché la candidata grillina, Sara Marcozzi, è arrivata terza fermandosi al 20% dei consensi).

LA DECURTAZIONE PRO-BENETTON

Talmente urgente, quello stanziamento per la Roma-L’Aquila, che nel decreto Genova 50 milioni era previsto fossero spesi nel 2018, anche se Toninelli lo stanziamento effettivo l’ha fatto nel 2019, firmando a gennaio un protocollo con la società concessionaria dell’autostrada. E invece poco meno della metà dei 192 milioni vanno ai Benetton sotto forma di anticipazione per accelerare i lavori di Genova. E la giustificazione del ministero delle Infrastrutture è a metà fra la presa in giro e l’approssimazione amministrativa: «Tanto Autostrade ci deve dare indietro 300 milioni…». Non contento, Toninelli – che nelle riunioni fatica a capire la differenza tra competenza e cassa che pazientemente quelli del Tesoro e della Ragioneria cercano di spiegargli – negli ultimi giorni ha raccontato che 30 milioni erano già stati materialmente erogati in Abruzzo. Niente di più falso, visto che per via di quella decurtazione pro Benetton, la vecchia pratica da 192 milioni è stata riscritta (ora è da 112 milioni) e quei primi 30 milioni, così come i successivi 82, sono ancora al vaglio della Corte dei Conti. E chissà quando saranno vidimati. Nel frattempo le dirette Facebook proseguono.