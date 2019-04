Spadafora cerca social media manager su Instagram

E dire che i comunicatori all'interno della galassia pentastellata non mancano di certo. L'uomo chiave è come noto Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte ma di fatto impegnato nel curare l'immagine dei grillini più in vista. Dalla Casaleggio srl, per esempio, sono arrivati a Palazzo Chigi (con il vicepremier Luigi Di Maio) Pietro Dettori «responsabile della comunicazione, social ed eventi», nonché responsabile editoriale di Rousseau e Dario Adamo nello staff del premier. Solo considerando l'Ufficio stampa di Conte parliamo di sette persone: oltre al capo Casalino, la sua vice Mariachiara Ricciuti e Adamo (responsabile web e social media) ci sono Filippo Attili, videomaker, Carmelo Dragotta coordinatore amministrativo, Laura Ferrarelli, collaboratore capo ufficio stampa e portavoce e Massimo Prestia, collaboratore capo ufficio stampa e portavoce. Il tutto per un monte stipendi di 662.450 euro. Passando all'ufficio del sottosegretario Spadafora, gli addetti sono cinque di cui un esperto in comunicazione: Arcangelo Munciguerra.

L'ARCHIVIAZIONE (A PAROLE) DEL DL PILLON

Che Spadafora abbia bisogno di rinforzi? Vero è che l'ex presidente Unicef Italia ed ex garante per l'Infanzia e l'adolescenza, nato ad Afragola, dopo aver criticato lo scorso novembre Matteo Salvini per i suoi post sulle contestatrici minorenni, ha fatto recentemente sentire la sua voce contro il dl Pillon. «Il provvedimento Pillon è chiuso», aveva tuonato ospite di Omnibus il primo aprile, «quel testo non arriverà mai in aula, è archiviato. Adesso bisogna scrivere un nuovo testo, che probabilmente prenderà anche qualcosa di buono, ma molto poco, per andare incontro ai temi del diritto di famiglia, ma non come aveva pensato Pillon. Sono state fatte le audizioni in commissione Giustizia, adesso c'è un nuovo tavolo Lega-M5s al quale sono invitate anche le opposizioni». Sono passati 10 giorni e di quella archiviazione - per ora - nemmeno l'ombra.