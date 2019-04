Affluenza e andamento del voto in Israele

Il premier Netanyahu ha provato a ridimensionare il caso: «Occorre che ci siano videocamere in ogni posto per garantire che le elezioni si svolgano in modo regolare». Però i rappresentanti di due partiti arabi - Hadash-Balad e Raam-Taal - hanno già presentato una protesta formale denunciando «un palese tentativo di intimidazione» del pubblico arabo. Da parte sua un portavoce del Likud, l'avvocato Koby Matza, ha lamentato che in diversi casi osservatori inviati dal suo o da altri partiti di destra non sono riusciti a entrare in seggi in località arabe perché respinti a forza dai presenti.