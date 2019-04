Le mosse degli ex renziani per arginare Zingaretti

RENZIANI SULLE BARRICATE PER L'APERTURA A MDP

La nascita della nuova corrente, secondo ricostruzioni ufficiose, doveva restare riservata fino al voto: solo qualche indiscrezione fatta trapelare improvvidamente avrebbe indotto i suoi promotori a uscire allo scoperto per precisarne meglio i contorni. Può darsi. Ma sta di fatto che l’annuncio arriva proprio mentre cresce il malumore dei renziani, di ogni osservanza, per il dialogo sulle liste elettorali fra il Pd e Mdp. Su questo terreno Zingaretti potrebbe aver messo, per la prima volta da segretario del Pd, un piede in fallo, ipotizzando di ricandidare Massimo Paolucci e Antonio Panzeri, entrambi già eletti al parlamento europeo nelle liste del Partito democratico e poi usciti per aderire alla scissione promossa da D’Alema e Bersani. «Noi non vogliamo creare problemi al segretario, tanto meno in campagna elettorale», dice a Lettera43.it Lorenzo Guerini, «ma ci aspettiamo che tenga fede a quanto detto al congresso: allargare per quanto possibile il campo del Pd, senza per questo riportare indietro le lancette dell’orologio». Al netto delle diplomazie, significa che il primo passo della nuova associazione è far sapere al segretario che i due nomi su cui sta trattando, nella speranza di intercettare voti alla sinistra del Pd, non vanno bene per niente.