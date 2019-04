I sovranisti europei sono ascari di Russia e Usa

I “sovranisti” non sfasceranno il Vecchio continente perché sono nazionalisti ma per il contrario, perché sono ascari di forze economiche mondiali che non vogliono una grande Europa come soggetto internazionale. Di Maio queste cose non le capisce né le può capire, Davide Casaleggio guarda alla politica come luogo di affermazione e dominio del suo gruppo economico. MI stupisce che non se ne accorgano altri esponenti del M5s e quegli intellettuali che hanno tirato la volta ai grillini e che oggi, dopo aver vagheggiato la “bella politica”, si ritrovano con un incapace alla vice-presidenza e con il dilagare di forze contigue al fascismo in Italia e in Europa.