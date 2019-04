Le conseguenze della vittoria di Netanyahu sulla Palestina

LA DESTRA PIÙ ESTREMA FA VINCERE IL LIKUD

Un ipotetico fronte progressista non avrebbe i numeri per una maggioranza con i centristi di Blu & Bianco di Gantz e Yair Lapid. Anche l'ultimo partito Hatnuah di Tzipi Livni, coalizzato con il Labour, si è dissolto a febbraio con l'uscita dalla politica dell'ex ministro di Netanyahu che era passata dal Likud all'opposizione. A destra invece il leader dei conservatori può accorpare 65 seggi sui 120 del parlamento israeliano, grazie alla tenuta degli ultraortodossi di Shas e Giudaismo unito nella Torah (8 deputati ciascuno), ai 5 seggi del partito di estrema destra di Avigdor Lieberman, ai 4 dei centristi di Kulanu e – ago della bilancia – agli altri 5 seggi decisivi costruiti provvidenzialmente da Netanyahu attraverso l'alleanza degli ultrasionisti di Casa ebraica con i suprematisti Potere ebraico e gli ultraortodossi di estrema destra Tkuma.

LA PROMESSA DI ANNETTERE LA CISGIORDANIA