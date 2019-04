L'anno bellissimo di Conte era una battuta

Giuseppe Conte non è più tanto convinto che il 2019 italiano sarà un «anno bellissimo». Dopo il varo del Def, che ha abbassato drasticamente la crescita attesa allo 0,1%, al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo il premier italiano ha spiegato: «Mi sembra che in decine di altri discorsi io abbia rappresentato la nostra politica economica, che non può essere affidata a una battuta. L'ho già ripetuto più volte, ma capisco che quando le notizie galleggiano poi è difficile vedere su quali fondamenta sono ancorate». L'anno bellissimo, insomma, «era una battuta di reazione a una previsione molto pessimistica». Il problema è che oggi «c'è un congiuntura completamente diversa» a livello globale, con la «frenata della Germania e anche con la Cina che sta rallentando». Sarebbe sbagliato, tuttavia, pensare che reddito di cittadinanza e quota 100 non avranno alcun impatto sulla crescita, «perché anche noi nelle nostre previsioni stiamo valutando che avranno un impatto positivo, ma lo valuteremo nel secondo semestre, ora non è possibile farlo». Conte, infine, ha fatto una promessa: «Non prevediamo una patrimoniale né l'aumento dell'Iva». Per evitare che scattino le clausole di salvaguardia, l'esecutivo punterà sulla «spending review» e sulla «revisione delle deduzioni e detrazioni fiscali». Quanto alla riforma fiscale «ci stiamo già lavorando e confidiamo dopo la pausa estiva di avere dei programmi più definiti e dettagliati».