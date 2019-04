Cosa prevede il Ddl Concretezza passato alla Camera

Il ddl ha l'obiettivo di aumentare l'efficienza della Pa e sanzionare le eventuali inadempienze. Tra le misure le impronte digitali in funzione anti-furbetti e una riforma del reclutamento che mira a rendere più velici le assunzioni. «Una legge di civiltà» per il vicepremier Matteo Salvini, che ringrazia così il ministro della Pubblica amministraizone, Giulia Bongiorno, autrice del disegno di legge, che insiste sulla lotta all'assenteismo come «dovere». «Combattere l'assenteismo con i controlli biometrici è un dovere», ha commentato in una nota dopo il via libera del ddl alla Camera. Ecco allora le principali novità del provvedimento.

CONTROLLO BIOMETRICO, MA ALCUNE CATEGORIE ESCLUSE

Impronte digitali o verifica dell'iride, al posto del cartellino, per accertare gli ingressi a lavoro. Nel testo per ora c'è solo il principio, la realizzazione del meccanismo è demandata a un successivo decreto. C'è poi da dire che alcune categorie sono escluse (forze dell'ordine, magistratura, prefetti, diplomatici). E per la scuola vigeranno regole ad hoc. Nessun controllo per i docenti, già sottoposti al registro elettronico, mentre per i presidi una qualche forma di vigilanza dovrà essere trovata. Inoltre, insieme alla verifica biometrica, in contemporanea e non in alternativa, il ddl prevede il ricorso alla video-sorveglianza.