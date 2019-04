Perché il Pd dovrebbe candidare Ignazio Marino alle Europee

LE AUTOCRITICHE NON SERVONO, OCCORRONO I FATTI

Non credo alle autocritiche. Credo ai fatti. Ho letto tante parole di dissenso postumo su quegli anni ruggenti di Renzi e Orfini, ma non ho ancora visto una iniziativa che parlasse al nostro elettorato con chiarezza evidente. La candidatura di Marino lo farebbe. Direbbe agli elettori romani e agli elettori del Pd, scandalizzati da quella ignobile sceneggiata, che il Pd sa correggere i suoi errori e sa soprattutto porvi riparo.

I DEM RESTANO L'ANTIDOTO ALLE DESTRE DI SALVINI E DI MAIO

Non sono fra quelli che cerca vendette verso i renziani. Mi colpisce la loro spudoratezza, soprattutto quella dei renziani romani. Vedo che occupano tuttora posizioni di potere, che vengono addirittura candidati in prima fila per le Europee. Tutto bene. Mi faccio i fatti miei. Convinto come sono che i nemici sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini e che un buon risultato del Pd sia l’antidoto al dilagare delle due destre, quella vera di Salvini e quella che si sta camuffando di Di Maio, preferisco non partecipare ad alcuna esasperazione degli animi.

I POLITICI CORAGGIOSI SANNO RIPARARE AGLI ERRORI COMMESSI

Però su Marino serve essere chiari e solari. Lì è stata commessa una ingiustizia, lì è stato politicamente fucilato un sindaco forse inadeguato ma sicuramente incolpevole delle nefandezze di cui venne accusato. La Giunta Raggi ha, invece, accumulato tante di quelle cose storte da richiamare assai più della Giunta Marino l’attenzione dei magistrati. Penso che sarebbe un gesto di eleganza politica se fosse Matteo Renzi stesso a chiedere a Nicola Zingaretti di candidare Ignazio Marino. Avanti, coraggio, è troppo facile infierire sulle persone quando sono in difficoltà, i politici coraggiosi sanno invece chiedere scusa e sanno mettere riparo ai loro errori. Sennò sono quaraquaquà.