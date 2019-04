L'informativa di Conte alla Camera sulla Libia

Nell'Aula della Camera è iniziata l'informativa urgente del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla situazione in Libia. «Oggettivamente siamo tra i pochi Paesi che possono credibilmente interloquire con tutti i principali attori della scena libica», ha detto Conte nel corso dell'informativa al parlamento. Al suo fianco il ministro delle Infrastrutture Toninelli. «Gli ultimi sviluppi in Libia ed in particolare l'escalation militare sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera Comunità internazionale», ha continuato il premier, «siamo in contatto diretto, con i due principali attori libici, il presidente Serraj e il generale Haftar (con quest'ultimo nelle scorse ore ho avuto un contatto attraverso un suo emissario), così come con gli altri protagonisti del panorama politico interno». Secondo una fonte del Libyan national army, intanto, Haftar avrebbe in programma una visita non ufficiale l'11 aprile a Mosca per incontrare funzionari di alto livello del Ministero della Difesa russo.

L'AMBASCIATA ITALIANA OPERATIVA

«Al momento la nostra Ambasciata a Tripoli resta operativa e a pieno regime. Anche il personale militare italiano presente in Libia non è stato evacuato. I nostri interessi sul terreno sono parimenti tutelati. Monitoriamo naturalmente di ora in ora le condizioni di sicurezza nel Paese», ha concluso il presidente del Consiglio, «entrambi i contendenti hanno sinora ignorato la proposta di UNSMIL per un cessate il fuoco umanitario temporaneo nelle aree a Sud di Tripoli interessate agli scontri, che resta però un obiettivo prioritario. Le evoluzioni in Libia non ci devono far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica, l'unica davvero sostenibile».