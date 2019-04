Di Maio vuole festeggiare il 25 aprile e sta con i partigiani

Le elezioni europee si avvicinano. E come ha già fatto sul tema della famiglia, Luigi Di Maio continua a smarcarsi dal partner di governo Matteo Salvini, rivendicando un'identità politica differente. Questa volta l'occasione arriva con il 25 aprile. «Io festeggerò perché è un giorno importante per la nostra storia», ha detto il leader del M5s, «festeggiamo chi ha vinto, i nostri nonni che hanno combattuto una battaglia contro un regime e hanno ottenuto il risultato di darci la libertà e la democrazia. Io ho ben chiaro da che parte stare il 25 aprile: dalla parte dei partigiani che ci hanno liberato, non dalla parte di chi parla male dei partigiani o di chi vuole dire che il 25 aprile non è stato il giorno della Liberazione». Salvini, invece, a quanto pare non intende andare all'Altare della Patria e potrebbe non accompagnare il presidente della Repubblica all'apertura delle celebrazioni: «La lotta a camorra, 'ndrangheta e mafia è la nostra ragione di vita», ha spiegato il leader della Lega, annunciando alla festa della polizia che lui il 25 aprile vuole andare a Corleone, «a sostenere le forze dell'ordine nel cuore della Sicilia».