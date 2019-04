La polemica su Mario Draghi senatore a vita

Il mandato di Mario Draghi da governatore della Bce scade nell'ultimo trimestre del 2019 e, considerato che non potrà ricandidarsi, iniziano a circolare diversi rumor sulla sua futura poltrona. A dare inizio alle danze è stato Luigi Bisignani con un articolo sul Tempo. «Mario Draghi senatore a vita per dare una sferzata al governo più pazzo del mondo che, dalla Libia alle infrastrutture, non ne indovina una? Pare che sia questa l’idea che sta maturando in gran segreto il Quirinale», scrive Bisignani, «a oggi il presidente Sergio Mattarella ha nominato solo uno dei cinque senatori a vita cui ha diritto, la bravissima e tostissima Liliana Segre».

«LA NOMINA IL 2 GIUGNO O L'1 NOVEMBRE»

L'articolo precisa anche i tempi della possibile mossa, quella che sarebbe un'arma di riserva per il Quirinale in caso le cose con il governo giallo-verde dovessero andare male: «L’interrogativo ora allo studio degli uffici del Quirinale è quando formalizzare la nomina: 2 giugno, giorno in cui il Consiglio dei capi di Stato sceglierà il successore e, dimettendosi, potrebbe addirittura lasciare Francoforte, o l'1 novembre, quando finirà effettivamente il mandato?».

LA PETIZIONE SU CHANGE.ORG

La notizia, mai smentita dal Colle, ha iniziato a circolare tanto da diventare trending topic su Twitter e da meritare perfino una petizione su Change.org dal nome “No a Draghi senatore a vita”. Nel giro di qualche ora è arrivata a 2.100 firme. «Il Senato della Repubblica Italiana è un'istituzione che rappresenta la volontà democratica del popolo italiano», si legge nella petizione, «la nomina come senatore a vita di Mario Draghi, uomo del sistema finanziario internazionale ed ex dipendente della banca d'affari Goldman Sachs è inaccettabile e chiediamo quindi di non procedere a tale nomina, che amplierebbe la distanza tra i cittadini e le istituzioni che devono rappresentarli».